Американці запрошують старшокласників до театральних постановок

Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні ініціював у Вінниці проведення комплексного заходу під назвою "Велике читання". "Створюємо націю читачів" - це гасло проекту, який вже багато років організовує Національний художній фонд в Америці, там аналогічні програми ініціюються громадськими організаціями, бібліотеками та навчальними закладами.

Метою програми є нагадування про важливість читання, про необхідність об'єднання суспільства шляхом обговорення питань, що піднімаються в шедеврах світової літератури, залучення молоді та всіх груп населення до читання кращих творів.

Центр "Вікно в Америку" при Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А.Тимирязева запропонував обрати книжку Рея Бредбері "451° за Фаренгейтом". Було оголошено конкурс на краще творче представлення ідеї книги в театральній постановці. Заключним етапом цього конкурсу стане презентація міні-вистав тривалістю від 2 до 6 хвилин, поставлених по знаменитій антиутопії американського письменника англійською або українською мовами. Дійство відбудеться 5 квітня о 15.00 у обласній філармонії. Сьогодні, 28 березня, останній день подання заявок. Телефон 35-10-59.

Брати участь в конкурсі, запрошені студенти та школярі старших класів. В одній виставі може бути задіяно до 6 чоловік. Всі учасники міні-спектаклів отримають сертифікат Посольства США та книгу Рея Бредбері "451° за Фаренгейтом" в подарунок. Головний приз - Kindle для читання електронних книг - отримає кожен з учасників двох колективів-переможців (буде обраний кращий англомовний і україномовний міні-спектакль). Оцінювати покликане міжнародне журі, а головним критерієм оцінки буде оригінальність виконання та висвітлення ідеї книги.

Науково-фантастичний роман-антиутопія Бредбері, де описується тоталітарне суспільство, що спирається на масову культуру і споживацьке мислення, де всі книги, що змушують замислюватися про життя, підлягають спаленню - цей твір ніколи не втрачає актуальності. Розбір і обговорення цієї книги відіграє важливу роль у розумінні суспільних процесів. Велика кількість молоді, яка вже зареєструвалася для участі в конкурсі, свідчить про те, що тема твору не втратила інтересу і злободенності.