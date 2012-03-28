Вінниця стала інтеркультурним містом

Вінниця приєдналася до української платформи інтеркультурних міст, створеної минулоріч за ініціативою Центру розвитку “Демократія через культуру” та за підтримки Міністерства культури і Ради Європи, - повідомляє “Моя Вінниця”.

Про це повідомила директор департаменту культури Вінницької міської ради Ірини Френкель.

За її словами, інтеркультурне місто не тільки дбає про свою культуру, а й популяризує надбання інших міст і країн.

- Це спільний культурний проект з європейськими містами, країнами колишнього Радянського союзу. Завдяки підтримці Ради ЄС ми отримуватимемо якісний культурний продукт — сказала Ірина Френкель. - Економічний ефект від цієї співпраці полягає у тому, що тільки культурно розвинуте місце привабливе для економічних інвестицій.

В рамках цієї співпраці будуть відбуватися семінари, творчі майстер-класи, наші виконавці братимуть участь у концертних програмах, представляючи Вінницю у інших містах.

- Мета української платформи інтеркультурних міст — вивчення і застосування кращого досвіду європейських міст у розвитку успішних місцевих громад, використовуючи ресурси культурного розмаїття, - повідомив директор Центру розвитку “Демократія через культуру” Олександр Буценко. - Мережа інтелектуальних міст України вже об'єднує Луцьк, Житомир, Хмельницький, Херсон, Мелітополь, Прилуки, Ніжин і Южне.