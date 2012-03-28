Вінниця стала інтеркультурним містом
Розвиватимуть громаду популяризуючи культурні здобутки інших міст
Вінниця приєдналася до української платформи інтеркультурних міст, створеної минулоріч за ініціативою Центру розвитку “Демократія через культуру” та за підтримки Міністерства культури і Ради Європи, - повідомляє “Моя Вінниця”.
Про це повідомила директор департаменту культури Вінницької міської ради Ірини Френкель.
За її словами, інтеркультурне місто не тільки дбає про свою культуру, а й популяризує надбання інших міст і країн.
- Це спільний культурний проект з європейськими містами, країнами колишнього Радянського союзу. Завдяки підтримці Ради ЄС ми отримуватимемо якісний культурний продукт — сказала Ірина Френкель. - Економічний ефект від цієї співпраці полягає у тому, що тільки культурно розвинуте місце привабливе для економічних інвестицій.
В рамках цієї співпраці будуть відбуватися семінари, творчі майстер-класи, наші виконавці братимуть участь у концертних програмах, представляючи Вінницю у інших містах.
- Мета української платформи інтеркультурних міст — вивчення і застосування кращого досвіду європейських міст у розвитку успішних місцевих громад, використовуючи ресурси культурного розмаїття, - повідомив директор Центру розвитку “Демократія через культуру” Олександр Буценко. - Мережа інтелектуальних міст України вже об'єднує Луцьк, Житомир, Хмельницький, Херсон, Мелітополь, Прилуки, Ніжин і Южне.