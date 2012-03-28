Вінниччина – вотчина кредитних аферистів

На Вінниччині зареєстровано більше п’яти фірм, які, на думку відомого українського правозахисника Богдана Хаустова, є кредитними аферистами. Саме наша область є «центром розвитку» подібних фірм.

Про це правозахисник заявив на прес-конференції у Вінниці.

- Ці фірми мають не лише розгалуженість по всій Україні, але й дочірні підприємства, - зазначає юрист. - Мова йде про фірми, які через оголошення в пресі та у публічних місцях пропонують людям отримати дешеві кредити – зі ставкою від 0% до 10%.

«Такі фірми пропонують людям взяти дешевий кредит на будь-яку покупку. Для його отримання бажаючим необхідно зробити перший внесок в розмірі до 5% від суми. Потім з»ясовується, що потрібно ще вкласти гроші. Зрештою більшість людей не отримують ані грошей, ані товар. До того ж, не можуть повернути власні внески», - зазначає Богдан Хаустов.

На жаль, каже юрист, вкладникам не можуть допомогти правоохоронці, бо інтереси ошуканих знаходяться в просторі адміністративного права.

- Насправді ж договори, які підписують ошукані люди, є «нікчемними правочинами». Ці фірми є янголами в порівнянні з „МММ” Мавродія. Якщо той каже, що будує фінансові піраміди, то ці замовчують істину», - каже юрист.

На його думку, всі ці фірми діють у правовому полі, але, на жаль, працюють проти людей, які опиняються в скрутній ситуації: комусь терміново потрібні гроші на ліки, селянам – кредит на техніку, хтось бере позику на навчання. За словами Хаустова, річний обіг таких компаній перевищує 10-12 мільйонів гривень на рік.

«Тому, щоб звернути увагу держави на таких кредитних аферистів і захистити ошуканих вкладників, я пропоную 25 квітня провести всеукраїнську акцію. Нехай кожен, хто став жертвою фірм, напише листа до Генеральної прокуратури. Я переконаний, що Генпрокуратура, отримавши більше 30 тисяч скарг від українців, все ж таки, зверне увагу на ці «фінансові піраміди», – підсумував Богдан Хаустов.