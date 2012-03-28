Студенти ВНТУ вибороли 5 призових місць на всеукраїнському конкурсі
Захищали роботи з інформатики та кібернетики
Три перших, одне друге і два третіх місця здобули студенти Вінницького національного технічного університету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із напрямку «інформатика та кібернетика».
Про це йдеться на офіційному сайті вишу.
Відтак, дипломами І ступеня нагороджено студентів ВНТУ Дмитра Кириленка, Оксану Грійо-Тукало та Олексія Дзіся за спільну роботу, а також Тетяну Степову.
Диплом ІІ ступеня виборола Ганна Кириленко.
А Ростислава Довгалюка і Олену Денисову відзначили дипломами Всеукраїнського конкурсу ІІІ ступеня.
Конкурс відбувався в два етапи. На перший надійшло 133 студентські роботи з 55 навчальних закладів України. Журі, до складу якого увійшли провідні вчені у галузі інформаційних технологій з провідних наукових центрів України, розглянувши роботи учасників, відібрало найперспективніші з них. Їхніх авторів запросили на підсумкову конференцію, яка проходила 22 березня у Вінницькому національному технічному університеті.
Отож, у другий тур пройшли 36 робіт з 16 вишів. Серед учасників конференції студенти вишів Харкова, Кременчука, Тернополя, Сум, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя, Львова, Донецька і Вінниці.
Вони переконливо довели власний науковий потенціал і перспективність своїх досліджень.