Студенти ВНТУ вибороли 5 призових місць на всеукраїнському конкурсі

Три перших, одне друге і два третіх місця здобули студенти Вінницького національного технічного університету на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із напрямку «інформатика та кібернетика».

Про це йдеться на офіційному сайті вишу.

Відтак, дипломами І ступеня нагороджено студентів ВНТУ Дмитра Кириленка, Оксану Грійо-Тукало та Олексія Дзіся за спільну роботу, а також Тетяну Степову.

Диплом ІІ ступеня виборола Ганна Кириленко.

А Ростислава Довгалюка і Олену Денисову відзначили дипломами Всеукраїнського конкурсу ІІІ ступеня.

Конкурс відбувався в два етапи. На перший надійшло 133 студентські роботи з 55 навчальних закладів України. Журі, до складу якого увійшли провідні вчені у галузі інформаційних технологій з провідних наукових центрів України, розглянувши роботи учасників, відібрало найперспективніші з них. Їхніх авторів запросили на підсумкову конференцію, яка проходила 22 березня у Вінницькому національному технічному університеті.

Отож, у другий тур пройшли 36 робіт з 16 вишів. Серед учасників конференції студенти вишів Харкова, Кременчука, Тернополя, Сум, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя, Львова, Донецька і Вінниці.

Вони переконливо довели власний науковий потенціал і перспективність своїх досліджень.