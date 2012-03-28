Чемпіони України з ушу сань-да змагались у Вінниці

У Вінниці, на базі спорткомлексу «Нокаут» відбувся відкритий чемпіонат міста з ушу сань-да (вид бойового поєдинка, в якому поєднуються прийоми боксу, кікбоксингу та боротьби). На старт вийшли кращі спортсмени країни, адже вінницькі ушуїсти лідирують у загальнокомандному заліку по Україні. Нещодавно відбувся чемпіонат України з цього виду спорту, і команда Вінниччини другий рік поспіль обійшла збірні усіх інших регіонів.

У турнірі взяли участь близько 60 спортсменів. Змагалися представники спортивних клубів ВОМО «Взаємодія» (Вінниця), СК «Славіс» (Вінниця), «У-Вей» (Стрижавка), Калинівки. За віком учасники були розподілені на 4 групи, діти віком 6 -12 років, юнаки 12 – 16 років, молодь 16 – 18 років та спортсмени старше 18 років. У категорії до 16 років билися 4 дівчини. На ринг виходили і титуловані учасники – було декілька майстрів спорту і кандидатів у майстри.

Найкращі результати показали вінничани, яким складали конкуренцію спортсмени зі Стрижавки.

- Щоб досягти помітних успіхів в ушу сань-да, треба постійно активно займатися цим бойовим мистецтвом, – розповідає 23 – річний студент 5-го курсу ВНТУ, переможець змагань Анатолій Бабій (вагова категорія 80 кг). – Я раніше займався боксом і кікбоксингом. Тепер повністю перейшов на ушу. Вже у 6 год. 15 хв. ранку починаю тренуватися. Займаюсь і о 19-й годині. Тобто в місяць виходить в середньому 50 тренувань.