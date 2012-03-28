Управління соцзахисту ініціюватиме відшкодування адресних допомог

Міністерство соціальної політики України розробляє механізм відшкодування адресних допомог. А Управління праці і соціального захисту населення Вінницької ОДА виходитиме з пропозицією до депутатів обласної ради, аби ті надали подання до Уряду щодо механізму відшкодування пільговій категорії громадян за перевезення.

Про це на прес-конференції повідомила перший заступник начальника Головного управління праці і соціального захисту населення Вінницької ОДА Людмила Каратаєва.

- Сьогодні на Вінниччині склалась така ситуація, що перевізники не хочуть перевозити людей пільгових категорій, мотивуючи це тим, що ми не в повному обсязі відшкодовуємо суму проїзду. Тому ми хочемо, аби обласна рада зробила подання до Кабінету Міністрів з визначення механізму відшкодування громадянам за проїзд у вигляді адресної допомоги.