Вінничанам подобається шурхіт купюр

Стан готівкового обігу за січень-лютий 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року в цілому по області характеризувався зростанням надходжень готівки до кас установ банків так та видачі з них.

Про це повідомило Головне управліня економіки Вінницької ОДА.

Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-лютий 2012 року склали 4488 млн.грн., що на 511 млн.грн., або на 13% перевищує показники відповідного періоду минулого року.

За січень-лютий 2012 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ області перевищували обсяги її видатків з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 202 млн.грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вилучення готівки з обігу зменшилось на 4 млн.грн. або на 2%.