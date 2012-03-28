Міськрада дасть заробити трьом фірмам 57 млн. гривень

Департамент капітального будівництва Вінницької міськради за результатами тендерів уклав низку угод на загальну суму 56,92 млн грн.

Про це з посиланням на «Вісник державних закупівель» повідомляє “ВінницяОК”.

Зокрема, ТОВ «Мур» отримає 6,77 млн грн. за реконструкцію проспекту Космонавтів (8170 м2). Ще 7,17 млн грн. фірма отримає за ремонт частини приміщень першого та другого поверхів адміністративної будівлі по проспекту Космонавтів,30 для обладнання центру адміністративних і соціальних послуг.

ТОВ «Шляхбудматеріали» отримає 43,00 млн грн. за капітальний ремонт та реконструкцію доріг міста.

Окрім цього, департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міськради 19 березня уклав угоду з МКП «Вінницязеленбуд» на послуги з озеленення об’єктів благоустрою в 2012 році на суму 4,52 млн грн.