Вінничан запрошують створити писанку власноруч

Книгарня «Є» запрошує Вас на майстер-клас з писанкарства, який відбудеться 1 квітня. Початок – о 12:00.

Писанка – це не тільки атрибут Великодня, а й своєрідний культурний феномен України. Її символіка сягає тисячоліть, а енергетика, вкладена в неї автором, не зрівняється з жодним іншим подарунком.

В житті можна намалювати безліч писанок, і не переставати дивувати себе й оточуючих. Художниця Марина Наумчук розповість про традиційні писанки Поділля та Лемківщини й запропонує кілька технік писання писанок.

Увага! Кількість наявних для майстер-класу писачків обмежена, тому просимо при можливості брати їх з собою. Решта матеріалів надаватимуться безкоштовно.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.