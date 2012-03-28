Вінничанам безпідставно платили "чорнобильські"

Фахівці Держфінінспекції України виявили безпідставні виплати особам зі статусом постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на загальну суму понад 4,5 млн грн.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції України.

В управліннях Пенсійного фонду в Донецькій, Чернігівській, Харківській та Вінницькій областях встановлено, що через надання підприємствами недостовірних даних про нараховану заробітну плату за роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС зайво нараховано та виплачено пенсій 42 громадянам на загальну суму 891 тис. грн.

Інформація про виявлені порушення направлена до правоохоронних органів. Загалом за результатами її розгляду порушено 19 кримінальних справ.

На Вінниччині перевірки Держфінінспекції іще тривають.