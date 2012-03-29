Лісівники Вінниччини збільшили обсяги виробництва та послуг на 37%

Загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства Вінницької області за 2011 рік склав 220 млн.грн, що майже на 60 млн.грн або на 37% більше, ніж у 2010 році.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Протягом 2011 року лісоводами області проведені роботи по відтворенню лісів на площі 2613 га (на 401 га менше минулого року). Посаджено та посіяно по області 2225 га лісу, на площі 388 га забезпечено природне поновлення лісу.

Площа фактичної рубки для ведення лісового господарства у 2011 році склала майже 19 тис.га, що на 884 га менше площі попереднього періоду. Значна частина – 92% припадає на рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства та біля 8% – рубки головного користування.

В цілому по області заготовлено 667 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі від рубок головного користування 369 тис.м3, що складає 55% її заготівлі. Із загальної кількості заготовленої деревини: 303 тис.м3 (45%) складає дров’яна деревина для технологічних потреб, 210 тис.м3 (31%) – лісоматеріали круглі та 141 тис.м3 (21%) – дрова для опалення.

Протягом 2011 року в лісах області загинуло 193 га лісових насаджень, що на 79% або на 85 га більше, ніж у 2010 році.

В результаті зафіксованих 4 випадків пожеж в лісовому фонді області було пошкоджено 23 га нелісових земель, збиток, заподіяний лісовому господарству лісовими пожежами, склав 16 тис.грн.