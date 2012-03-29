Моржі закриють сезон у день сміху

Першого квітня, о 11.00 годині, на Вишенському озері у парку Дружби народів, біля водно-веслувальної станції відбудеться масовий заплив «моржів». Він матиме статус закриття зимового сезону.

Організатором цього заходу виступили Вінницький оздоровчий клуб «Нептун» (президент – Раїси Макієвська) і молодіжна громадська організація "СЛАВІС-ВІННИЦЯ".

– Комусь в цей день жартувати, а "моржам" – пірнати, – весело висловився голова ГО "СЛАВІС-ВІННИЦЯ" Сергій Мар’янчук, який сам із задоволенням лізе у крижану воду.

Організатори заходу запрошують вінничан та гостей міста взяти участь в запливі «моржів». Як учасників, або глядачів.