Заборгованість з виплати зарплатні на Вінничині — 15.3 млн. гривень

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій Вінницької області порівняно з початком 2012 року зменшилась на 2,4% (на 0,4 млн.грн.), а до 1 лютого 2012р. – на 0,6% (на 0,1 млн.грн.) і на 1 березня 2012 року становила 15,3 млн.грн.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної суми боргу більше половини (59,5%) припадає на підприємства-банкрути, 36,8% – на економічно активні підприємства, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 3,7%.

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,4%.

Дещо більше половини (50,6%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області. Серед решти підприємств найбільша частка боргу перед працівниками підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (11,7%), установ охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги (11,5%) та будівельних організацій (9,9%).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств у порівнянні до початку 2012 року збільшилась на 9,0% (на 0,5 млн.грн.), а до 1 лютого 2012р. – на 2,6% (на 0,2 млн.грн.) і на 1 березня 2012 року становила 5,6млн.грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, впродовж лютого зменшилась на 16,3% та становила 2,3 тис.осіб або 0,7% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 2502 грн.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 49 підприємств-банкрутів області. Сума їх боргу, яка становила 9,1млн.грн. в порівнянні до початку року зменшилась на 0,8% (на 0,1 млн.грн), а до 1 лютого 2012р. збільшилась на 0,6% (на 0,1 млн.грн.).