Суд дав по 8 і 9 років "прихватизаторам" будівлі по в. Соборній, 15

10:26, 29 березня 2012
Вінниця
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Привласнили нерухомості на 30 млн. гривень

Ленінський районний суд міста Вінниці засудив до ув’язнення строком на 8 і 9 років двох місцевих мешканців, які незаконно заволоділи комунальним майном - адмінбудівлею, площею майже 5 тисяч кв.м., розташованою у центрі міста (по вул Соборній, 15 - УНІАН).

Про це повідомив Прес-центр СБ України.

Співробітники СБУ встановили, що у 2009 році генеральний директор ТОВ «Вінницька корпорація «Сільгосптехніка» і директор ФГ «Деметра», використовуючи сфальсифіковані документи, здійснили державну реєстрацію права приватної власності на шестиповерхову капітальну будівлю з гаражем та готелем, ринковою вартістю майже 30 мільйонів гривень, яка перебувала у комунальній власності територіальних громад Вінницької області.

Службою безпеки України було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2. ст.366 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України – заволодіння нерухомим майном, шляхом зловживання службовим становищем, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою та службового підроблення, що спричинило тяжкі  наслідки.

У ході досудового слідства також попереджено отримання зазначеними особами кредиту на загальну суму 10 млн. доларів США під заставу вказаної будівлі.

Майно територіальних громад Вінницької області повернуто законному власнику.


 

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