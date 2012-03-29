Кризовим сім'ям подарували меблі та побутову техніку

У Вінниці завершився проект «Покращення умов кризових сімей міста, які знаходятьтся у складних життєвих обставинах та підтримка громадської організації «Гармонія», молоді на візках».

Про це з посиланням на заступника директора Вінницького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Євгенія Косарєва повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом”.

В рамках проекту, що розпочався у листопаді минулого року, 30 вінницьких сімей отримали у подарунок холодильники, ліжка, письмові столи, пилососи, хлібопічки та інші необхідні у побуті речі на загальну суму 82 тисячі гривень.

Ідея проекту належить Вінницькому соціальному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за фінансової підтримки міжнародної благодійної організації «Церква Ісуса Христа останніх днів» за сприяння вінницького магазину «Метро Кеш енд Керрі».