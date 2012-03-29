Підтримай свою планету – візьми участь в Годині Землі!

У суботу, 31 березня о 20:30 за українським часом люди по всьому світі вимкнуть світло на одну годину, Годину Землі, щоб показати необхідність об’єднаних дій для боротьби зі зміною клімату.

Година Землі 2012 має на меті продемонструвати урядам країн світу, бізнесорганізаціям та людям, що дії проти глобального потепління не тільки необхідні, але й можливі.

Година Землі була започаткована в Сіднеї (Австралія) в 2007 році, вже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою, до якої долучилося більше 100 мільйонів людей у 35 країнах світу, а в 2009 та 2010 Україна, разом зі 126 іншими країнами світу, також долучилася до всесвітньої акції Година Землі!