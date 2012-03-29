8 українських геніїв з інформатики поїдуть на міжнародні змагання

Урочисте закриття ювілейної XXV Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики відбулося 28 березня на базі загальноосвітньої школи №16. Більше сорока учасників поділили між собою дипломи трьох рівнів. Вісім переможців боротимуться за право представляти Україну на міжнародних змаганнях, а четверо найкращих здобуватимуть перемогу в Італії.

Про це повідомляє Інтернет-видання Вінницької ОДА.

Вітала учасників перший заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації Олена Чорна: «Сподіваюся, що досвід перебування на вінницькій землі пішов вам на користь. Працюйте, розвивайтеся і здобувайте нові перемоги. Успіхів вам у всіх починаннях!».

Серед восьми переможців своїми враженнями від олімпіади поділився володар першого місця, учень одинадцятого класу Сергій Нагін з міста Олександрія Кіровоградської області: «Порівняно з минулим роком, завдання стали важчими, хоча нова система перевірки суттєво полегшує роботу. Тепер можна бачити на скільки відсотків ти виконав завдання і допрацювати його, якщо є час. Участь в олімпіаді я беру з сьомого класу і вже маю досвід виступу на міжнародних змаганнях. Сподіваюся, що й цього року потраплю на світовий турнір і привезу для України вже не срібло, а золото».

Церемонія нагородження закінчилася урочистою передачею амфори з медалями – символу олімпіади – колегам з Луганська, де відбудеться наступна XXVI олімпіада. Всі учасники змагання отримали цінні подарунки, а керівники – подяку за вихованців.