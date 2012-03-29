Вінницький "Титан" перекрив краника викрадачам нафти

26 березня бійцями спецпідрозділу міліції охорони «Титан» Вінницького Управління Державної служби охорони при обласній міліції, що охороняють один із нафтопроводів у Миколаївській області, вже вдруге з початку 2012 року було виявлено несанкціоноване врізання в несучу частину нафтопроводу у вигляді вантуза з краном.

Про це повідомив представник УДСО при УМВС України у Вінницькій області Віктор Ловіцький.

На місце події було одразу викликано працівників міліції Миколаєва, які почали проводити комплекс слідчо-оперативних дій для виявлення та затримання зловмисників.

Співробітники вінницького «Титану» вже не раз доводили ефективність своєї роботи під час охорони нафтопроводів. Так у 2009 році ними було виявлено та локалізовано 22 несанкціоновані врізки, у 2010 -11, 2011 – 29.

Ними було затримано також 8 осіб та 10 автотранспортних засобів.