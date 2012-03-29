На Вінниччині створять нові заказники

Постійн комісія Вінницької обласної ради з питань охорони довкілля і раціонального використання надр підтримала клопотання обласної державної адміністрації та Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області продовжити термін дії "Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2003-2011 роки", затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 4 скликання від 18 квітня 2003 року № 245. на 2012рік.

Також рекомендовано розробити" Регіональну програму охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки" і внести її на розгляд сесії обласної Ради до 1 вересня 2012 року.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

З метою збереження цінних природних комплексів-просторових елементів регіональної екологічної мережі, вдосконалення мережі природно-заповідного фонду області, постійною комісією схвалено проект рішення «Про створення нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення».

Цим рішенням планується оголосити об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення території, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та пізнавальну цінність.

А саме: Гідрологічний заказник «Барський» загальною площею 230,5га, на території Барської міської ради; Ландшафтний заказник «Корчівка» загальною площею 2,0га, на території Жмеринської міської ради; Ландшафтний заказник «Джерельна діброва» загальною площею 4,0га, на території Жмеринської міської ради.

Також вирішено створити в м.Ладижині об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення – дендрологічний парк «Ладижинський гай» загальною площею 10,0га.