Вінничан хочуть відправляти в білокам’яну прямими авіарейсами

Керівництво аеропорту "Вінниця" веде переговори з представниками авіакомпаній про налагодження повітряного сполучення між Вінницею та Москвою.

Про це виданню “20 хвилин” повідомив директор аеропорту Ярослав Мазурець.

- Переговори тривають, про їх закінчення говорити ще зарано, - каже директор підприємства Ярослав Мазурець. - Але напрямок перспективний. До того ж ми проводили опитування на залізничному вокзалі. Опитали близько 300 чоловік. 80% з них готові летіти до Москви з Вінниці, за запропонованою нами ціною.

Мова йде про те, що вартість такого перельоту не повинна перевищувати вартість вильоту з Києва. Тобто, про 250-300 доларів в обидві сторони.

Довідка. За минулий рік аеропорт "Вінниця" прийняв 180 рейсів, якими скористатись більше чотирьох тисяч людей. Це приблизно на 40% більше ніж в 2010 році.