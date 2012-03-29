Прокуратура намагається відсудити в боржників 5.75 млн. гривень

Прокуратурою Вінницької області пред'явлено позовну заяву про стягнення 5 749 039 грн. в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області

Прокуратурою Вінницької області до господарського суду Вінницької області пред'явлено позовну заяву в інтересах держави в особі Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії Публічного акціонерного товариства «Укрексімбанк» у м. Вінниці до одного із товариств з обмеженою відповідальністю і двох поручителів про стягнення 5 749 039 грн. в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору.