Селяни зі своїми паями просяться до Порошенка

Мешканці п'яти сіл Гайсинського та Тульчинського районів Вінницької області забажали віддати свої 4,5 тис. га ріллі у розпорядження Продовольчій Кампанії «Зоря Поділля», яка входить до холдінгу «Укрпромінвест» під керівництвом Олексія Порошенка.

Протце повідомив директор «Зорі Поділля» Анатолій Шульга.

За його словами, своє бажання віддати землі в оренду «Зорі Поділля» висловивли селяни з сіл Мар’янівка, Куна, Крутогорб, Мітлинці Гайсинського району та Бортники Тульчинського району.

До такого кроку власники земельних паїв підштовхнула діяльність теперішнього орендаря, який, за словами селян, «не ефективно використовує землю, не дбає про розвиток соціальної сфери життя села». Ну а вирішальним фактором, чому вінницькі селяни обрали «Зорю Поділля» стали виплати цієї компанії за орендовані паї.

Як повідомив Анатолій Шульга, за останні два роки власники земельних ділянок, які надали свої паї у користування продкампанії за 1 га своїх наділів отримують у грошовій формі 760,00 грн., що у 2,5 рази більше порівняно з 2009 роком. Зросли й виплати за 1 га по підприємству в натуральній формі з 3 - до 5 центнерів зерна.

Власники ж земельних ділянок, які довірили свої землі господарствам «Зорі Поділля», задоволені співпрацею з продкомпанією. Селяни пояснили, що «Зоря Поділля» запропонувало одні з найбільш вигідних умов щодо розміру виплати орендної плати за користування земельними ділянками (паями), умови отримання за пільговими цінами цукру, жому, послуг по обробітку присадибних ділянок, відповідні соціальні програми розвитку села (харчування закладів освіти, дитячих садочків, освітлення вулиць, допомога при газифікації сіл, тощо)», - пояснила свій вибір орендодавець з села Бондурівка, Немирівського району Галина Чеги.

Так, у 2011 році за оренду земельних паїв власникам було сплачено 18,052 млн. грн., що у більш ніж в 2 рази або на 9,809 млн. грн. більше показника 2010 року; за майнові паї виплати також зросли у 2 рази або на 149,042 тис. грн. - до 295 тис. 317 грн.

Зростанню відповідних виплат, за словами А.Шульги, сприяло те, що в 2010 році компанія збільшила площі землекористування за рахунок оренди додаткових земель на території Немирівського району Вінницької області на загальну площу 6 тис. 797 га.

Керівник «ПК «Зоря Поділля» розповів, що 2010 році порівняно з 2009 роком відсоток виплати орендної плати за використання земельних ділянок (паїв) в середньому по продкомпанії «Зоря Поділля» зріс на 2,7% - до 6,3% до нормативно-грошової оцінки однієї земельної ділянки (паю).

Підвищений розрахунковий відсоток діяв і у 2011 році.

Таким чином, за даними Анатолія Шульги, виплата орендної плати за 2009 рік за земельні паї становила 1,616 млн. грн.; за майнові паї – 23,627 тис. грн. У 2010 році виплати за земельні паї зросли більш ніж у 5 разів або на 6,627 млн. грн. – до 8,243 млн. грн.; за майнові паї більш ніж у 6 разів або на 122,648 тис. грн. – до 146 тис. 275 грн.

Довідка. До складу Продовольчої компанії «Зоря Поділля» (Гайсин, Вінницька область), входить Гайсинський цукрозавод, 10 агроформувань в Гайсинському, Теплицькому, Немирівському районах Вінницької області та 1 - в Христинівському районі Черкаської області, які обробляють близько 35,56 тис. га сільськогосподарських угідь . Урожайність цукрових буряків в 2011 році склала 50,87 т / га, озимої пшениці - 5,69 т / га; ярої пшениці - 4,4 т / га; озимого ячменю - 3,16 т / га; ярого ячменю - 3,39 т / га; озимого ріпаку - 2,27 т / га; кукурудзи зернової - 10,23 т / га. Валовий надій молока за 2011 рік склав 5498 кг на 1 корову, середньодобовий надій на 1 корову - 18,1 кг.

ТОВ «ПК «Зоря Поділля» створена в 2006 році концерном «Укрпромінвест», що входить до складу корпорації «Група «Укрпромінвест» (Київ).