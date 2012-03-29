Вінницькі священники не підтримали проросійські православні організації

Секретар Вінницької єпархії УПЦ МП протодиякон Владислав Демченко повідомив кореспонденту УНАН, що ані вінницькі священики, ані прихожани не їздили засідання Всеукраїнських зборів православної громадськості України, які відбулися в Києві в понеділок.

Там учасники прийняли резолюцію, в якій знову розкритикували ідею автокефалії УПЦ та засудили главу Української Православної Церкви митрополита Володимира за його нібито прихильність до ідей незалежності від Російської православної церкви.

Зібрались представники так званого православно-патріотичного руху - "Православный выбор", "Народный Собор Украины", "Союз Русского народа", "Родительский Комитет Украины", "Русский культурный центр". Приїхали з Києва, Львова, Луганська, Дніпропетровська та Запоріжжя.

"Ці організації до Церкви взагалі відношення не мають, окрм слів у назвах, - переконаний протодиякон Владислав Демченко. – Це - люди, які борються з кодами, знаками, влаштовують хресні ходи. Я сумніваюсь в їхній компетенції. Питання дієздатності предстоятеля Церкви вирішує Священний Синод Православної Церкви, а не збори людей".

Головними діючими особами зборів були Юрій Егоров та Ігор Друзь, партнери лідера Союзу православних братств України Валентина Лукияника, якого УПЦ МП в 2011році відлучила від Церкви за радикальну суспільно-церковну діяльність та непослух Церкві. Ігор Друзь наполягає на "недієздатності" митрополита Володимира та його обов’язку підкоритися рішенню Синода під керуванням митрополита Агафангела, який відбувся 21 лютого 2012 року у Києві.

Вінницький священик та викладач Київської Духовної Академії протоієрей Олег Кожушний переконаний, що такі організації "займаються нісенітницями під час посту".

"Замість молитви і покаяння вводять людей у оману. Це не їм вирішувати долю митрополита Володимира", - наголошує священик.

"Церква вже сказала все, що хотіла сказати щодо цих організацій та їх лідерів - ще в 2007 році їх діяльність була названа "політичним православ’ям" і засуджена УПЦ. Навіть питання про автокефалію вони ставлять не в богословсько-канонічному аспекті, а в суто політичному, тоді як церква в політику не втручається", - підкреслив головний редактор офіційного сайту УПЦ протоієрей Георгій Коваленко.

