Працівникам санаторію "Хмільник" повернули мільйон заборгованої зарплати

Прокуратура Вінницького гарнізону відстояла інтереси працівників санаторію "Хмільник", який в грудні 2011 року припинив роботу. За позовами правонадзорного відомства була погашена заборгованість перед громадянами на суму близько 1 млн. грн.

Про це з посиланням на військового прокурора Вінницького гарнізону Михайла Козачука повідомляє “Закон і Бізнес”.

Ситуація, яка склалася у військовому клінічному санаторії "Хмільник" , перебуває під постійним контролем військової прокуратури Вінницького гарнізону. З метою забезпечення конституційного права працівників санаторію на оплату праці в першу чергу, в період з вересня 2011 року по даний час прокуратурою гарнізону в інтересах працівників санаторію до суду було направлено 300 заяв про видачу судових наказів про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати на загальну суму понад 1,3 млн. грн. (12 заяв на суму 58 тис. грн. у 2012 році).

Михайло Козачук зазначив, що всі подані заяви задоволені і направлені для виконання до відділу державної виконавчої служби Хмельницького міського управління юстиції.

За позовами військової прокуратури реально погашена заборгованість перед громадянами на суму близько 1 млн. грн.

Як констатував військовий прокурор Вінницького гарнізону, в грудні 2012 року була проведена вимушена зупинка санаторію з метою недопущення зростання боргів за газ, водопостачання та ін. В той же час працівники санаторію не звільнялися, у зв'язку з чим заборгованість по виплаті заробітної плати дещо зросла.

У лютому 2012 року Міністерством оборони України для КЕВ Вінниці виділені кошти для відновлення життєдіяльності санаторію, модернізації системи опалення тощо.