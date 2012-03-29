У Вінниці можна послухати казки по телефону навіть з Лондона

На Вінниччині вперше в Україні запрацював проект „Казки на ніч” 2008 року, і ось вже представники фірми „Радіо” та Call-центру презентують свої чергові новітні технології і розширюють коло послуг.

Про це вони розповіли представникам ЗМІ на прес-конференції.

- Свого часу ми були на одному із засідань у Москві, і нас зацікавив проект „Казки по телефону”, - говорить директор ТОВ „Фірма „Радіо” Олег Трачук. – Цей пілотний проект Call-центр мав показати технічні можливості і разом з тим створити нашій компанії своєрідний PR.

Відтоді, як минуло три роки, зокрема проект „Казки по телефону” у Вінниці набув неабиякої популярності. „Ми приймаємо до тисячі дзвінків щомісячно, - говорить директор Call-центру Олександр Ковальчук. – Казки можна слухати цілодобово за телефоном 500095, у нас запрограмовано 100 казок, 100 віршів, і тепер ми ввели елементи шкільної програми. Усе це начитують викладачі та студенти, і за вибором це можна прослухати трьома мовами – українською, російською та англійською. Раніше дзвонили з недовірою і вночі. Можливо, це були сторожа чи пенсіонери”.

Засновники Call-центру зазначають, що всі дзвінки, зокрема, для жителів Вінниці, безкоштовні, сплачуються лише послуги за дзвінок оператору. Були випадки, коли телефонували послухати казки навіть із Лондона та США.

Два місяці тому розпочав свою роботу комунальний проект щодо інформації з ЖЕКів. Кожен ЖЕК за бажанням отримує власну телефонну лінію і інформує про це своїх абонентів. Кожен абонент може ввести власний рахунок і дізнатись за телефоном інформацію про заборгованість, різного роду оплату – за воду, тепло, світло тощо; стан рахунку. Це також можна здійснити цілодобово. У разі якщо абонентів не задовольнила відповідь автовідповідача, він має можливість залишити своє запитання, яке буде переадресоване в електронному вигляді до житлової контори. До цього часу в „комунальному проекті” діяв лише односторонній автодозвін, в якому повідомлялось про борги абонента.

За номером телефону 500003 можна дізнатись усю інформацію з медицини. Причому, щопонеділка з 17.00 до 18.00 з абонентами працюють „вживу” і приймають скарги та побажання.

500104 - дані показників лічильника по газу

500015 – інформація про спектаклі у Ляльковому театрі.

500092 – інформація від обласної бібліотеки ім.К.Тімірязєва

500250 – релакс-довідка щодо вільних місць у розважальних закладах Вінниці.

Також фахівці зазначають, що коло їхніх послуг не обмежується власне користувачами-городянами. Зокрема, їм замовляла чат-конференцію одна з політичних сил Вінниці, а також солідні підприємства. Бізнесмени стверджують, що мають зиск з таких послуг, адже вони платять по факту кількості дзвінків, в той час як найманим працівникам, які б працювали на телефонних лініях, довелося б платити зарплатню незалежно від того, скільки дзвінків надійшло на лінію.

Фірмі замовляли подібні проекти представники з Житомира та Борисполя. На часі - підписання контракту із солідною ізраїльською фірмою.

Директор ТОВ „Фірма „Радіо” Олег Трачук стверджує, що їхня компанія має більше PR-зиску, ніж економічних прибутків, натомість – це і є рекламою. Адже в їхніх можливостях навіть повідомляти громадян про настання якогось стихійного лиха чи катастроф.