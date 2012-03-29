У Вінниці стартує футбольне міні-Євро

Сьогодні, 29 березня, у залі засідань Вінницької міської ради відбулось жеребкування футбольного міні-Євро 2012 року.

Це турнір, в якому братимуть участь 16 найсильніших команд шкільних збірних Вінниці за підсумками останньої міської спартакіади з футболу. Захід проводили організатори вінницького міні-Євро.

Капітани шкільних команд тягнули жереб – вибирали, яку збірну вони символічно представлятимуть на турнірі. А ось форму національних збірних юним гравцям збірних подарують.

Про це повідомив голова міського спорткомітету Сергій Краєвський.

У групах команди гратимуть у такому ж складі, як і на справжньому Євро-2012. Згідно жеребкування, Україну представлятиме збірна школи № 12. Ній протистоятимуть команди шкіл № 18 (Швеція), № 27 (Франція) і діючий чемпіон міської спартакіади з футболу школа № 21 (Англія).

Міні-Євро стартує 9 квітня, фінальні змагання пройдуть 18 травня і будуть присвячені Дню Європи. Усі матчі відбудуться на сучасному стадіоні зі штучним покриттям 35-ї школи, що на Вишеньці. Кращих футболістів чекають не лише грамоти і медалі.