Пенсійний фонд Вінниччини отримав більше надходжень

Надходження до Пенсійного фонду України у Вінницької області зі всіх джерел фінансування в січні-лютому 2012 р. виросли на 11,9%, або на 119,99 млн. грн., в порівнянні з відповідним періодом 2011 року - до 1,128 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Пенсійного фонду України у Вінницької області.

Із загальної суми надходжень власні надходження складають 538,4 млн. грн. і, в порівнянні з січнем-лютим 2011 року, вони збільшилися на 13,6%, або на 64,25 млн. грн.