«ОКС» – лідер хокейного Кубка Співдружності!

27-29 березня у Вінниці, на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку, проходив 1-й тур Кубка Співдружності з хокею на траві.

Вінницька команда “Олімпія-Колос-Секвоя” («ОКС») виграла дві перші гри. «Будівельника» (Брест, Білорусь) підопічні Павла Мазура здолали з рахунком 2:1, а «Динамо» (Електросталь, Підмоcков’я) – з рахунком 3:1.

На жаль, сьогодні, 29 березня, «ОКС» поступилася ХК «Мінськ» з рахунком 1:3. Але, незважаючи на це, вінничани разом з мінчанами очолили турнірну таблицю розіграшу Кубку після першого туру. Адже ХК «Мінськ» у трьох матчах також зазнав однієї поразки – від земляків з Бресту (2:4).

3-4 місця ділять «Будівельник» і «Динамо», в активі яких по одній перемозі.

– Результати туру вважаю прийнятними для нас, – сказав головний тренер «ОКС» Павло Мазур. – На жаль, нам не вдалося перемогти мінчан – через низьку реалізацію створених голевих моментів, у тому разі й стандартних положень. Не виручив й наш 18-річний воротар Сергій Коваль. Але все це можна зрозуміти. Напередодні у дуже важкому матчі ми спромоглися здолати «Динамо», а нещодавно змагалися у відбірному олімпійському турнірі, де витратили чимало сил.

Другий тур Кубка Співдружності пройде 5–7 липня у Мінську. Усього заплановано 4 тури.

– Безумовно, ХК «Мінськ», у порівнянні з минулим сезоном, посилився. Проти нас на полі особливо старалися 4 наших колишні хокеїсти. Але точно сказати, хто буде нашим основним конкурентом у боротьбі за перемогу у Кубку Співдружності, поки що не можна. Адже сезон тільки розпочався. – долав Павло Мазур.