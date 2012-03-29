В Тульчинській РДА робили "своїм" "ліві" довідки



У Тульчинському районі посадовці видавали неправдиві довідки для перерахунку пенсій, чим завдали шкоди державі більш як на 76 тисяч гривень. Прокуратурою Тульчинського району порушено кримінальну справу.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Службові особи одного із управлінь Тульчинської районної державної адміністрації видали колишнім працівникам, які перебували на державній службі, довідки про розмір заробітної плати для перерахунку пенсій, в яких незаконно завищили розміри надбавок, премій та окладів.

У подальшому, на підставі виданих довідок, управлінням Пенсійного фонду України у Тульчинському районі незаконно проведено перерахунок пенсій 4 особам та зайво виплачено 76698 гривень.

Прокуратурою Тульчинського району порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення посадовцями Тульчинської РДА за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.