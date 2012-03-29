Податківці роз’яснили держслужбовцям про декларації

Про вимоги податкового законодавства щодо декларування доходів громадян йшлося на семінарі, який провели податківці ДПС у Вінницькій області для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників бюджетних установ району.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Під час лекторію фахівці провели роз’яснювальну роботу з порядку заповнення додатку 7 до декларації про майновий стан та доходи, а також детально розглянули ті питання, які найчастіше виникають у державних службовців під час заповнення декларації.

Особливу увагу заступник начальника відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області Лариса Павлюк приділила розділам „Відомості про доходи” та „Відомості про зобов’язання фінансового характеру”.

Особливо цікавили пункти про матеріальну допомогу, дарунки та дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Слухачі були вдячні за детальні роз’яснення щодо заповнення декларацій. Заступник начальника управління оподаткування фізичних осіб Ігор Машталер розповів учасникам семінару про те, хто повинен задекларувати свої доходи, а хто має право на податкову знижку, граничний строк та місце надання декларацій. Основну увагу податківці також зупинили на порядку заповнення декларації, зокрема додатку 7, особами, які займають посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також тими, хто претендує на зайняття відповідних посад. За словами Ігоря Станіславовича, прийом декларацій здійснюється в будні, вихідні та святкові дні. І кожен громадянин, звернувшись до податкової інспекції, може з’ясувати усі незрозумілі питання щодо порядку заповнення та подання такої декларації. Адже діяльність податкового органу, насамперед, спрямована на створення сприятливих умов для подання декларації та відповідної сплати податків.