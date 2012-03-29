Президент відзначив вінницьких жінок-ветеранів нагородами

17:39, 29 березня 2012
Вінниця
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З нагоди 25-річчя Організації

Згідно з інформацією офіційного Інтернет-представництва Президента України, Віктор Янукович видав Указ № 217/2012 2Про відзначення державними нагородами України активістів Організації ветеранів України”.

Зокрема в Указі йдеться:
„За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, багаторічну плідну громадську діяльність та з нагоди 25-річчя Організації ветеранів України постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
СТЕЦЕНКО Галину Григорівну – голову ради Жмеринської міської організації ветеранів, Вінницька область

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
МОРГУН Ганну Прокопівну – заступника голови ради Вінницької обласної організації ветеранів”

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