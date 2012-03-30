У Вінниці презентували альманах «Експрес «Молодість-2011»

Презентація альманаху «Експрес «Молодість-2011» відбулася у клубі творчої інтелігенції «Інтермецо», що діє при Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.

Автор ідеї цього видання творів молодих літераторів - голова Вінницької організації Національної спілки письменників Михайло КАМЕНЮК, а упорядником виступив завідувач кабінетом молодого автора при Вінницькій письменницькій організації Віталій БОРЕЦЬКИЙ.

Видання за 2011 рік, як і попередній альманах «Експрес «Молодість-2010», здійснено за сприяння управління у справах сім’ї та молоді Вінницької облдержадміністрації.

Участь у презентації взяли автори цієї колективної збірки, які цікаво, емоційно, а подеколи й епатажно виконували свої різножанрові твори.

«Рівень всіх авторів «Експрес «Молодості-2011», на моє переконання, відповідає високому рівню сучасної української літератури. Я везу до Києва цей альманах з гордістю», - зазначив М. КАМЕНЮК.

Довідка. «Експрес «Молодість» - антологія творів найталановитіших майстрів пера, які вже стали дійсним фактом подільської літератури.

Щорічно книга міститиме твори двадцяти одного молодого письменника без обмеження жанру, стилю та мови твору з дотриманням «золотого паритету» - українського і російського; експериментального й традиційного письма; поезії, епосу й драми.