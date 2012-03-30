У Вінниці маршу проти знищення бездомних собак не планується

31 березня в багатьох країнах світу та в українських містах, які прийматимуть Євро-2012, відбудуться марші проти знищення безпритульних собак та котів в Україні. Натомість у Вінниці акцій протесту не буде – місцеві захисники тварин насамперед спрямовують свої зусилля на допомогу притулку для бездомних собак. А на марш до Києва поїде лише кілька вінницьких активістів.

«Ми спілкуємося з організаторами цього маршу в Україні, але до нього переважно будуть залучені міста, де відбуватиметься Євро-2012. Ми ж у Вінниці намагаємося не мітингувати, а знаходити спільну мову з місцевою владою і разом допомагати безпритульним тваринам», - зазначає керівник благодійного фонду захисту тварин «Планета» Валентина ЦИМБАЛ.

«Хто з наших захисників тварин має гроші, той їде до Києва, але загалом від Вінниці в марші проти вбивства бездомних тварин в столиці буде небагато представників. Зараз ми у Вінниці зосередили зусилля на зборі коштів для притулку, зокрема в Інтернеті - у соціальній мережі «ВКонтакті» створено групу «Планета» Вінницький притулок для бездомних тварин (http://vk.com/club24367986). Також встановили скриньки для благодійних пожертв – у ветеринарній клініці на Максимовича, в зоомагазинах - на Юності, в «Магіцентрі», на Соборній за «Трояндою», в грумінг-салоні на Келецькій тощо», - каже молода волонтерка і член правління благодійного фонду «Планета» Катерина ХРИСТИЧ.

Також К. ХРИСТИЧ розповіла, що Вінницька міська влада ще в минулому році обіцяла забезпечити притулок для собак транспортом, щоб можна було забирати безпритульних тварин з вулиці, возити їх на лікування, стерилізацію та до нових господарів. Проте «Планета» й досі не має чим перевозити собак. Громадським транспортом це робити переважно неможливо, та й таксисти відмовляються везти таких «пасажирів».

У Вінницькому міському притулку для тварин, що на Сабарівському шосе нині утримується від 220 до 240 собак – одних забирають з вулиць та дворів, інших прилаштовують до нових господарів. Днями знову хтось підкинув троє цуценят у мішку…

Довідка. 31 березня в багатьох країнах світу відбудеться міжнародний марш проти вбивств бездомних тварин в Україні напередодні Євро-2012 Fair Play - «Чесна Гра».

Ініціаторами маршу виступили громадяни Німеччини, «Всеукраїнський Рух Захисту Тварин «За Життя», а також Facebook-рух «Земляни», повідомляєФокус.ua

31 березня активісти і небайдужі громадяни вийдуть на вулиці Німеччини, Італії, Австрії, Угорщини, Нідерландів, Хорватії, Греції, Чехії, Франції, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Росії, Білорусі, Казахстану і України, щоб зупинити вбивства бездомних собак і котів, які здійснюються місцевими комунальними службами в Україні під приводом «зачищення території» напередодні Євро-2012.