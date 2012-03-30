Жмеринська залізниця переможець галузевих змагань

Святкова атмосфера панувала 28 березня 2012 року в Жмеринській дирекції залізничних перевезень. Урочисте вручення перехідного червоного прапору державної адміністрації залізничного транспорту України переможцю у галузевих змаганнях колективів залізниць України за підсумками роботи в 2011 році відбувалося в залі засідань організації за участі представників керівництва Укрзалізниці та влади району.

Як повідомляє Інтернет-видання Вінницької ОДА, за зайняте перше місце серед 26 залізниць України начальнику Жмеринської дирекції Любініну А.О. вручено Почесний диплом та перехідний червоний прапор. Побажав колективу успіхів та утримання почесної відзнаки якомога довший строк.

До привітань долучився заступник начальника галузевої служби перевезень Південно-Західної залізниці Петушенко І.І. та озвучив суму преміальних коштів, що виділена колективам Жмеринської дирекції, яка становить понад 243 тис. грн.

Від голови обласної державної адміністрації М.В. Джиги та керівництва району працівників залізних магістралей вітав голова Жмеринської районної державної адміністрації Ю.М.Твердохліб. Він відзначив, що це найприємніша подія в житті колективу, Жмеринки та Жмеринського району. Що він має подвійне задоволення від цієї перемоги, тому що в минулому також трудився в когорті залізничників. Між керівництвом відділення та керівництвом району завжди було і є взаєморозуміння, підтримка та конструктивна співпраця. Юрій Михайлович щиро дякував всім за сумлінну самовіддану працю, яка дає можливість розвивати та удосконалювати залізничну галузь, якісно виконувати поставлені завдання. Побажав усім благополуччя, нових звершень та високих нагород.

За значний внесок у соціально–економічний розвиток району, якісне забезпечення потреб населення в транспортних послугах, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та зайняте І місце в галузевому змаганні трудових колективів залізниць України за підсумками роботи у 2011 році від районної державної адміністрації та районної ради Почесними грамотами нагороджено колектив та начальника відокремленого підрозділу „Жмеринська дирекція залізничних перевезень” Державного територіального галузевого об’єднання „Південно – Західна залізниця” А.О.Любініна.

Претендентами на перемогу були колективи 12 залізниць.

