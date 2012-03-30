Польський підприємець втратив свідомість

Директор польської фірми «Домат» з міста Кельце Анджей Шалковські втратив свідомість під час виступу на українсько-польскому бізнес-форумі голови Вінницької облради Сергія Татусяка.

Форум проходив у ресторанному комплексі «Дубовий гай», що в 10 км від Вінниці. Туди напередодні приїхала польська делегація для участі у дводенному економічному форумі.

- Чоловіку стало погано і він похилився на свого сусіда, - говорять свідки. - Анджея одразу вивели на вулицю і викликали «швидку допомогу» з селища Стрижавка, яка територіально обслуговує реторан. У нього зафіксували понижений тиск і «швидка» відвезла чоловіка у Вінницьку обласну лікарню ім.Пирогова.

За повідомленням організаторів форуму, Анджей їхав з Польщі впровдож 14 годин і ймовірно все сталося через перевтому та порушення кровообігу. Анджей Шалковські у Вінниці мав зустрічатися з директором «Господарчого дому «Україна-Польща» Павлом Лисецьким та директором товариства «Аргон» Григорієм Цецерошенко.