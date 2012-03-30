«Нива» розійшлась миром з «Динамо-2»

Вінницька "Нива", що займає передостаннє місце в турнірній таблиці першої ліги, 29 березня в Києві зустрілася з «Динамо-2», яке займає сьому позицію.

У перші хвилини до небезпечних моментів справа не доходила, вся боротьба проходила в середині поля. Поступово динамівці освоїлися і на правах господарів заволоділи ініціативою. Небезпечно подавав кутовий Володимир Коваль, трохи неточно пробив по воротах “Ниви” Олексій Хобленко. Надалі динамівці продовжували надійно контролювати м'яч, але підібрати ключі до воріт суперника все не удавалося. Все, чим відзначилася "Нива" в першому таймі - навіс з штрафного в руки Романа Загладько. Тим часом найреальнішу можливість забити втратив киянин Євгеній Морозенко, буквально в декількох метрах від воріт Ганєва пославши м'яч вище щаблини. Не зважаючи на те, що київська команда майже не покидала половину поля гостей, в забиті м'ячі перевага "біло-синіх" не втілилася.

Після перерви вивести столичну команду вперед намагався “динамівець” Коваль, але після кутового зліва відправив м'яч до рук воротаря. У наступному епізоді на оплески заслужив Загладько, що зреагував на сильний удар «нивівца» Немчанінова, а удар Піцика в ході тієї ж атаки прийшовся вище воріт.

До середини тайму команда Гусина помітно активізувалася. Небезпечний штрафний по центру воріт метрів з 23-х узявся виконувати Фаворів, і з другої спроби попав в щаблину! Гості почали багато фолити, але стандарти також не принесли успіху «Динамо-2». Незабаром небезпечний вихід вінничан сам на сам з воротарем перервав Сергій Люлька – він вибив м’яч з-під ніг суперника в підкаті. На фініші матчу “Динамо-2" збільшило швидкості, але рахунок не змінився - 0:0.