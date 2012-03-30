Каменюк презентує "Пісні ніжного волоцюги"

Книгарня «Є» та видавництво «Ярославів Вал» запрошують Вас на презентацію збірки Михайла Каменюка «Пісні ніжного волоцюги», яка відбудеться 3 квітня. Початок – о 18:00.



На початку 1990-их років, в час політичної барикадності значного українського поетичного масиву, Михайло Каменюк усупереч загальній тенденції написав і видав книгу «Птах безодні. 100 поезій про кохання», яка вийшла у Вінниці фантастичним як на поезію накладом – 50 000 примірників. Показово, що зараз збірка ця стала бібліографічною рідкістю.

І ось знову 100 Каменюкових поезій про кохання – сотня інтимних сторінок, що складають своєрідний роман-сповідь, в якому герой переживає усі стадії розвитку сердечного почуття (за розділами це «Пристрасть», «Гріх», «Розсуд», «Спогад», «Жаль»). Однак ця ріка любові вже не плине єдиним потоком, а розбивається острівками, рифами буденності, життєвих прозаїчних реалій на своєрідні рукави, в чому й приховано внутрішній драматизм книги. До кого, до чого вона спрямована? Мабуть, насамперед – в русло гарячого протесту проти вихолощеності, запрагматизованості, механічної спрощеності сучасний «любовей», безжально оголених на котурнах маскультури. Особливий менестрельний стиль поетової оповіді, образ вічної дороги, стежки, шляху до вищих поривань є спробою зромантизувати вічне найвище людське почуття в класичних традиціях європейської любовної лірики.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

