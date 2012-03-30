Вінниччина – серед лідерів по абортах в Україні

Згідно з даними статистики, Севастополь є столицею абортів в Україні, повідомляє ТСН (http://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-naybilshe-abortiv-roblyat-u-sevastopoli.html) з посиланням на "Газету Киевскую".

Не набагато далі у справі абортів „пішла” і Вінницька область. Вона посідає "плачевне" 4 місце після Київської, Кіровоградської та Херсонської областей.

Найменше абортів роблять на Заході України – Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській і Рівненській областях.

Із західних регіонів до переліку не потрапили лише Волинська і Львівська області. Доповнює список областей з найменшою кількістю абортів Сумська область.

Коментуючи ідею церкви про заборону абортів, яку підхопили нардепи, головний акушер-гінеколог МОЗ В'ячеслав Камінський зазначає, що лікарі проти абортів, але однозначно проти їх заборони.

"Це призведе до збільшення кількості кримінальних абортів та зростання материнської смертності. Пацієнт повинен мати право вибору", - впевнений Камінський. Однак, зазначає він, церква могла б допомогти в роботі з жінками, які хочуть перервати вагітність. Адже така пацієнтка вимагає особливого підходу, який іноді змінює її рішення.

"Обмеження на порядок проведення аборту повинні бути. У тій частині, наприклад, що процедуру не можна робити протягом години після звернення пацієнтки. Потрібно впевнитися, що це не спонтанне рішення під впливом емоцій. Як мінімум два-три дні має піти на огляд, співбесіду з психологом, соціальним працівником. На цьому ж етапі можуть підключатися і представники церков", - вважає Камінський.