Джига пообіцяв сісти на велосипед та об’їхати вінницькі лісосмуги

Губернатор Вінниччини Микола Джига порадив 50 працівникам Вінницької районної санепідемстанції «з вилами, граблями, метлами» вийти на прибирання прилеглих до району доріг та лісосмуг.

Про це йшлося під час наради за результатами робочої поїздки голови ОДА у Вінницький район.

Також Джига запропонував приєднатися до благоустрою граничних до міста територій всім працівникам районної адміністрації, зазначивши, що від цього буде «більше користі». Під час наради він дав розпорядження про створення «штабу» по контролю за прибиранням лісосмуг та прилеглих до обласного центру зон при Вінницькій обласній державній адміністрації і пообіцяв, що якщо до Благовіщення не буде виконано вказівку, то хтось із чиновників позбудеться своїх посад. «Я особисто сяду на велосипед і об’їду всі лісопосадки» - зазначив губернатор.

Керувати «штабом» доручено заступнику губернатора Роману Аксельроду. Також Микола Джига дав розпорядження про перевірку всіх «розважальних» закладів, які знаходяться вдовж приміських трас щодо наявності у них відповідних дозвільних документів. Адже навколо них під час інспекції Вінницького району було помічено найбільше накопичення сміття.