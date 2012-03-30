Правоохоронці "списали" в архів 20.5 тис. нерозкритих злочинів

Рівень розкриття правоохоронцями злочинів, скоєних у м. Вінниці, ледь перевищує 50%. Зокрема, кількість нерозкритих злочинів, які були скоєні умісті 2011-го року, становила 1945.

Про це повідомив в.о. прокурора м. Вінниці В'ячеслав Соловйовий.

За словами пана Соловйового, за 12 місяців 2011 року в обласному центрі було розкрито 240 злочинів, скоєних у минулі роки.

Проте, зазначив в. о. прокурора міста, більшість злочинів так і залишається нерозкритими і знімаються з обліку управлінням інформаційних технологій УМВС у Вінницькій області за строком давності.

- У 2011 році “знято з масиву” 1238 злочинів. У той же час, станом на початок 2012 року на території міста Вінниці залишились нерозкритими 20503 злочинів минулих років, що становить більше половини усієї кількості нерозкритих злочинів, вчинених на території Вінницької області, - сказав В'ячеслав Соловйовий.