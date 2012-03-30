"Батьки вбитих дітей" підняли чорний прапор

На майданчику перед входом у приміщення Вінницької ОДА під час числених акцій майоріли прапори різних кольорів. Сьогодні ж там підняли чорний стяг.

Висловитии співчуття близьким Оксани Макар, котру завтра поховають, а також на знак солідарності з активними миколаївцями, чия громадянська позиція не дозволила уникнути відповідальності мажорам, котрі поглумились над дівчиною, під стіни облдержадміністрації прийшли члени громадської організації “Батьки вбитих дітей”.

Вони як ніхто інший розуміють біль матері, котра втратила єдину дитину. Щоправда, у мами Оксани Макар через розголос, якого набула подія, є надія на справедливу кару катам її доньки. Злочини ж проти їхніх дітей залишились не розкритими, або вбивцям допомогли уникнути відповідальності.

Біль, безнадія, безправністьі неспроможність домогтися в своїй країні справедливості продиктувала гасла пікетників. Окрім невтішних для влади епітетів і порівнянь, найбільше кольнуло “Позор Україні!” А хіба ні?..

Вже хвилин за 20-30 появи пікету до “Батьків убитих дітей” підійшли правоохоронці і ввічливо попросили розійтися, - акція не санкціонована і проводиться без дозволу.

Час — 13.25. Ще стоять.