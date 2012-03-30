Біля "рошенівського" фонтану будуть громадські вбиральні

Навіть незважаючи на збільшення інтересу до „рошенівського” фонтану у зв’язку з проведенням Євро-2012, спеціальних паркувальних місць біля нього не буде.

Про це повідомляє з посиланням на Вінницького міського голову Володимира Гройсмана видання „Вінницька газета”.

- Території для паркування є, але вони розміщені не біля самого фонтану. Усі чомусь хочуть припаркуватися поближче до фонтану. Це – проблема, яку треба вирішувати. Але пік зазвичай припадає на день відкриття фонтану. Потім ситуація нормалізується, - зазначив міський голова.

В.Гройсман звертає увагу, що під час екскурсійного піку припаркуватися можна буде на вулицях, розташованих неподалік фонтану. Там будуть об лаштовані місця для паркування транспорту.

А Благодійний фонд Петра Порошенка незабаром передасть місту громадські вбиральні, які облаштують поблизу світло-музичного фонтану.