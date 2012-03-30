Три стомісні автобуси рухатимуться в експрес-режимі

Сьогодні у Вінниці за маршрутом “в. Київська — Вишенька” розпочали рух в експрес-режимі три стомісні автобуси.

За словами міського голови Володимира Гройсмана, вони спростять шлях на роботу пасажирам, які дістаються з одного краю міста на інший і розвантажать інший громадський транспорт.

Щоправда, коштуватиме проїзд у таких автобусах дорожче.

Мер каже, що місто готове до спіпраці з перевізниками, які запропонують для пасажироперевезень власні великогабаритні автобуси.

- Ми готові пустити вулицями Вінниці ще 15-20 таких автобусів, - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 березня, виконком Вінницької міської ради затвердив рішення про призначення приватного підприємства “Демченко” тимчасовим автомобільним перевізником. Вже сьогодні машини цього підприємтсва почали перевозити городян.