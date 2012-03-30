Населення Вінниччини розраховується за комуналку на 92%

У січні–лютому 2012р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 211,9 млн.грн., що порівняно з відповідним періодом 2011р. більше на 8,0% (або на 15,7 млн.грн.). Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 92,0% від нарахованих у 2012р. сум та 51,6% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільший рівень сплати у лютому 2012р. спостерігався у Тиврівському, Мурованокуриловецькому, Шаргородському районах та містах Хмільнику, Жмеринці (204,0–105,8%), найменший – у містах Ладижині, Козятині та Немирівському, Бершадському, Жмеринському районах (58,0–71,3%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у лютому 2012р., порівняно з відповідним періодом 2011р., збільшились на 14,2% і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт год) становили 588,05 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у лютому 2012р порівняно з січнем на 13,9% і становила 198,1 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,7 місяця. Найбільшу частку складала заборгованість за газопостачання – 108,3 млн.грн. (54,7%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 56,4 млн.грн. (28,5%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,6 млн.грн. (10,9%).

Збільшення заборгованості відбулося майже у всіх районах області, найбільше – у м.Козятині та Тростянецькому, Оратівському, Барському, Теплицькому районах (на 170,6–138,0%).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 №976 “Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги” у лютому 2012 року з населенням було укладено 64 договори щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 202,8 тис.грн., а сума внесення платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала у лютому 2012 року 110,6 тис.грн.