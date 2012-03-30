Школярі ходитимуть на вистави за муніципальним абонементом

У Вінниці з травня у місті розпочне діяти пілотний проект «Муніципальний освітній абонемент». Він передбачає одноразову оплату квитка на декілька різноманітних культурно-освітніх заходів, під час яких вінницькі школярі матимуть змогу відвідувати цікаві пізнавальні вистави, концертні програми провідних муніципальних колективів та взяти участь у музично-дидактичних іграх тощо.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Муніципальний освітній абонемент започаткований Вінницьким комунальним підприємством «Центр концертних та фестивальних програм» спільно із департаментом культури Вінницької міської ради. У цей абонемент входитиме дві навчальних вистави для школярів різних вікових груп.

Так, наприклад, для учнів початкових класів вихованці шкіл естетичного виховання підготували цікаву оперету «Казковий переполох». «Ця оперета про братика і сестричку, які сперечаються чи потрібно читати книги, - говорить заступник директора КП «Центр концертних та фестивальних програм» Анна Пантя. – А герої багатьох книг та казок, почувши, що про них діти вже не хочуть читати і навіть прагнуть викинути, «оживуть» та пояснюватимуть школярам, чому потрібно читати книги та більше часу приділяти навчанню, аніж гаяти час в Інтернеті або ж проглядаючи мультики. Тобто такі вистави будуть для дітей не лише цікавими, а й пізнавальними».

На учнів старшого віку (з 5 по 11 клас) чекатиме концерт-лекція від муніципального оркестру «ВінБенд». Школярі зможуть не лише послухати джаз у виконанні своїх однолітків та старших солістів, а й дізнатись, як звучать окремі інструменти та чому саме той чи інший інструмент використовується у джазовій музиці.

З наступного року школярі зможуть відвідати декілька освітніх заходів, придбавши один абонемент за доступною ціною. Поки що, враховуючи те, що такий абонемент лише впроваджується, а також те, що діти різного віку мають різні уподобання, абонемент розмежовано на дві вікові групи.