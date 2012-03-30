Щербаківська "присусідилась" до тітки Тимошенко

Щойно завершився ХІ з’їзд „Батьківщини”, на якому, як передає кореспондент УНІАН, керівництву партії та місцевим партосередкам доручено сформувати єдиний опозиційний виборчий список у загальнодержавному виборчому окрузі та узгодити кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах.

Постановою з’їзду передбачено, що звільнення Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших політичних в’язнів є пріоритетним завданням партії.

На з’їзді сьогодні вирішено не приймати рішення щодо нової програми «Батьківщини».

Делегати вирішили, що спочатку відбудеться її обговорення, а вже на наступному з’їзді вона буде ухвалена. Як наголосив О.Турчинов, «час завершувати всі узгодження і консультації та переходити до створення єдиних штабів об’єднаної опозиції як у центрі, так і на місцях».

У своєму виступі головуючий зїзду О.Турчинов говорив, що „багато хто не витримав удару, не вистояв проти підкупу і шантажу і в результаті зрадив своїх виборців.

При цьому він підкреслив: «Ми не можемо більше допустити висування жодної випадкової, неперевіреної і ненадійної людини. За кожного кандидата ми маємо нести солідарну відповідальність перед українським народом».

Він наголосив, що, «незважаючи на безпрецедентний тиск владних структур на членів партії, протягом 2011 року припинився відтік із партії «Батьківщина», а останнім часом спостерігається зростання рядів». При цьому він з-поміж інших областей похвалив і Вінницьку за найбільше зростання лав партії.

Вочевидь, Вінницька „Батьківщина” дійсно очищується від людей, які для керівництва партії видалися випадковими. Як повідомляє джерело в партії „Батьківщина”, нещодавно в організаційному і агітаційному секторах відбулася „чистка” керівництва обласної партійної організації, яка, вочевидь, пов’язана з програшем на проміжних виборах у Липовецькому районі, коли єдиний кандидат від КОДу Віктор Качур зазнав поразки у провладного кандидата Любові Спірідонової.

Керівником обласної партійної організації залишилась Людмила Щербаківська, яка на з’їзді займала почесне місце біля тітки Юлії Тимошенко – колеги з Дніпропетровська Антоніни Уляхіної. Делегатами на з’їзді був присутній і депутати обласної ради Олександр Галаченко та Іван Мельничук, а також голова Вінницької міської парторганізації Віталій Донець.