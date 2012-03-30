Вдаримо велопробігом по змінах клімату!

Завтра, 31 березня, громадський рух «Веломісто» проведе у Вінниці акцію на підтримку кампанії «Година Землі-2012». Вона передбачає вимкнення на годину освітлення як символ необхідності об’єднання дій для боротьби зі зміною клімату.

Також в рамках акції буде проведено велопробіг по місту – з 19.00 до 20.30 год. Маршрут: пам’ятник М.Коцюбинському - вул. Соборна - Хмельницьке шосе – просп. Юності – вул. Келецька - вул. 600-річчя - вул. 30-річчя Перемоги - вул. Пирогова - вул. Соборна - вул. Козицького (Башта).

Після велопробігу з 20.30 до 21.30 год. планується зібрання учасників акції біля Башти на Козицького, на якому обговорюватимуть проблему зміни клімату.