Шикуйтесь за запрошеннями на «Вінницькі дні моди»

З 4 по 7 квітня у ТЦ «Шок» проходитиме ІІ фестиваль моди та краси «Вінницькі дні моди». Відомі вінницькі дизайнери презентуватимуть модні тренди сезону весна-літо 2012. Вінничани, які слідкують за новинками у фешн-галузі, матимуть змогу не лише насолодитися новими колекціями, а й безпосередньо поспілкуватися із людьми, які створили їх.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Розпочнеться модне дійство вже цієї середи о 19:00 із показу колекції Тетяни Власної. Цього ж дня свої роботи широкому загалу представить Наталія Анрі. У четвер, 5 квітня, о 19:00 нові колекції весняно-літнього сезону представлятимуть Тетяна Сухомуть, о 20:00 - ТМ «Ажур» та о 21:00 - «Elismay».

В п’ятницю актуальний для весни та літа одяг представлятимуть Олександр Очеретний (о 19:00), Марина Ярославська (о 19:30) та Світлана Теренчук (о 20:30).

Завершального дня, 7 квітня, з 17:00 до 21:00 вінничани зможуть побачити нові колекції Григорія Шардоне, OLGARA, Людмили Квітної, «Dess» та Інни Макарової.

Тож модники та модниці Вінниці матимуть змогу на власний розсуд обрати та відвідати покази усіх дизайнерів або ж окремого улюбленого творця колекцій одягу. А для учнів професійно-технічних училищ, які здобувають освіту дизайнера, буде гарна нагода повчитися у майстрів своєї справи.

Відвідування показів відбуватиметься за запрошеннями. Для додаткової інформації стосовно отримання безкоштовних запрошень звертатись за телефоном: 35-57-05.