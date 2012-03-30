Любителя помахати кулаками засудили на 7.5 років

Покарання у вигляді 7 років та 6 місяців позбавлення волі отримав 29 – річний житель Козятинського району, який наприкінці квітня минулого року до смерті побив свого 58 – річного сусіда. Причиною трагедії стала сварка, яка виникла після того, як літній чоловік випадково розбив приятелю вікно.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Трагедія сталася у селі Кордишівка. Як з’ясувалось, між чоловіками давно були дружні сусідські стосунки. Напередодні трагедії потерпілий прийшов до свого сусіда на вечерю. Постукав у вікно. Гість був на підпитку і, не розрахувавши власні сили, розбив вікно. На цьому вечеря була закінчена.

Роззлючений господар вибіг на двір і декілька хвилин бив літнього чоловіка руками та ногами. Після розправи відвів його у господарське приміщення та наказав лягати спати. До ранку побитий чоловік помер.

За висновком судового медика, смерть чоловіка настала від травматичного шоку. У покійного була виявлена черепно-мозкова травма та перелом чотирьох ребер.

Працівників міліції, які прибули на місце скоєння злочину та проводили розслідування, підозрюваний намагався обманути . Він розповідав, що чоловіка побили невідомі і що він прихистив його у своєму помешканні.

Згодом були з’ясовані усі деталі цього тяжкого злочину і підозрюваного, під тиском незаперечних доказів, притягнули до кримінальної відповідальності.

Нещодавно суд Козятинського району визнав винним обвинуваченого у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого і виніс йому вирок – 7 років та 6 місяців позбавлення волі.