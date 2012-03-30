Аграрії області торік заробили 5.7 млрд. гривень

Сільськогосподарськими підприємствами Вінниччини від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг за 2011 рік було отримано 5689,4 млн.грн. чистого доходу, а рівень рентабельності склав 24,4% (в 2010 році – 19,4%).

Прот це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

З прибутками 2011 рік завершили 430 сільськогосподарських підприємств, що складає 86,7% від їх загальної кількості, сума прибутків становить 1181,4 млн.грн., зі збитками – 66 підприємств (13,3%), сума збитків – 64,6 млн.грн. У розрахунку на 1 сільгосппідприємство сума прибутків склала 2,7 млн.грн., тоді як збитків майже 1,0 млн.грн.

За 2011 рік сільськогосподарськими підприємствами Вінниччини було отримано кошти державної підтримки за рахунок бюджетних дотацій 67,7 млн.грн. та податку на додану вартість – 34,3 млн.грн. У розрахунку на 1 сільгосппідприємство надійшло з бюджетних дотацій 136,47 грн. та податку на додану вартість – 69,22 грн.